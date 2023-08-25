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Що буде з мобілізацією? Данілов прогнозує додаткову хвилю призову

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Що буде з мобілізацією? Данілов прогнозує додаткову хвилю призову
Олексій Данілов
фото: РНБО

Секретар РНБО закликає не здіймати ґвалту довкола мобілізації: усе залишиться в межах чинних норм

Влада не планує вносити зміни до мобілізації, попри відповідний заклик військового командування до президента Володимира Зеленського. Водночас може бути додаткова хвиля призову, але вона не перевищуватиме раніше затверджені норми. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі «Українського Радіо».

«Змін до мобілізації не треба очікувати... У нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу. Вже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба здіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є», – наголосив посадоець.

Водночас Данілов припустив можливість додаткового призову, оскільки цього просять військові. Однак це не означає, що додатковий призов буде виходити за ті межі, які було затверджено 24 лютого 2022 року, запевнив він.

«Мобілізація відбувається спокійно, і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних сил, ніколи не перетинали ту позначку. Більш того, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували», – запевнив секретар РНБО.

За його словами, до війська призивають рівно стільки, скільки потрібно для виконання завдань.

Також Данілов прокоментував перевірки військово-лікарських комісій. Він нагадав, що Україна відрізняється від країни-агресорки РФ тим, що не приховує процеси, які відбуваються у суспільстві.

«Якщо є негідники або негідниці, які, користуючись війною, хочуть заробити на тих чи інших речах, то такого не буде. Ми все це будемо робити публічно, і всі, хто причетний до цих подій, особливо під час війни, будуть покарані», – підкреслив чиновник.

Нагадаємо, що 23 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що отримував від військових прохання посилити мобілізацію.

Раніше повідомлялося, що чоловіки ще однієї професії можуть отримати відстрочку від мобілізації.

До слова, уряд ухвалив реформу для модернізації військово-лікарських комісій. 

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Теги: мобілізація Олексій Данілов військові

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