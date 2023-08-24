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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

У багатьох областях України лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про зліт Міг-31К.

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, триває 547-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Протягом минулої доби ворог завдав десять ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також окупанти вчергове атакували територію України, застосувавши БпЛА Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною було знищено 12 ударних дронів противника. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: укриття війна окупація ракета

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