Ракетний удар по Дніпру: деталі і фото наслідків прильоту

Руйнувань зазнав транспортний об'єкт

У ніч на 24 серпня Росія вдарила по Дніпру ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування «Схід». Але є й влучання. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали семеро людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували у стані середньої тяжкості», – розповів Лисак.

Пошкоджені також близько десяти об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків.

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«А ще – два житлові будинки, три автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони», – додав Лисак.

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Інформація щодо руйнувань ще уточнюється.

Нагадаємо, що в ніч на 24 серпня у Дніпрі прогриміло кілька вибухів під час повітряної тривоги. За даними ЗСУ, у місті працювали сили протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що наслідок влучання російського снаряда у Дніпрі є поранені.