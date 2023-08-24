Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Дніпру: деталі і фото наслідків прильоту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Дніпру: деталі і фото наслідків прильоту
У Дніпрі внаслідок удару пошкоджені десятки об'єктів
фото: Сергій Лисак/Facebook

Руйнувань зазнав транспортний об'єкт

У ніч на 24 серпня Росія вдарила по Дніпру ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування «Схід». Але є й влучання. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали семеро людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували у стані середньої тяжкості», – розповів Лисак.

Пошкоджені також близько десяти об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків.

«А ще – два житлові будинки, три автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони», – додав Лисак.

4 фото
На весь екран

Інформація щодо руйнувань ще уточнюється.

Нагадаємо, що в ніч на 24 серпня у Дніпрі прогриміло кілька вибухів під час повітряної тривоги. За даними ЗСУ, у місті працювали сили протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що наслідок влучання російського снаряда у Дніпрі є поранені.

Теги: росія війна Дніпро ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Події в Україні

Ракетний удар по Дніпру: деталі і фото наслідків прильоту
Ракетний удар по Дніпру: деталі і фото наслідків прильоту
На світанку російські силовики увірвалися до будинків кримських татар
На світанку російські силовики увірвалися до будинків кримських татар
Ракетна атака на Дніпро і нові подробиці авіакатастрофи з Пригожиним: головне за ніч
Ракетна атака на Дніпро і нові подробиці авіакатастрофи з Пригожиним: головне за ніч
Яку частину Криму можуть вразити ЗСУ: розвідка розкрила таємницю
Яку частину Криму можуть вразити ЗСУ: розвідка розкрила таємницю
Окупанти за добу понад 30 разів обстріляли Сумщину: є загиблі та руйнування
Окупанти за добу понад 30 разів обстріляли Сумщину: є загиблі та руйнування
У Донецьку після «бавовни» спалахнула пожежа (відео)
У Донецьку після «бавовни» спалахнула пожежа (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали
44K
Путін із оркестром святкує ліквідацію Пригожина? Соцмережі обговорюють відео
17K
Софія Ротару перервала тривале мовчання та звернулася до українців в День прапора
15K
Російський нафтовий танкер заблокував рух через Босфор
12K
Ще одна країна вирішила не відмовлятись від пшениці з Росії
7342
Збиття літака Пригожина: на борту також був командир «вагнерівців»

Новини

Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Сьогодні, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Вчора, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
22 серпня, 07:05

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту