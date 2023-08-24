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Танки, гаубиці, залишки ракет на Хрещатику: як Україна відзначає День Незалежності

Діана Гасюк
glavcom.ua
Танки, гаубиці, залишки ракет на Хрещатику: як Україна відзначає День Незалежності
На Хрещатику у Києві до Дня Незалежності влаштували виставку знищеної військової техніки російських окупантів
фото: «Апостроф»

24 серпня Україна відзначає державне свято – День Незалежності

Сьогодні Україна відзначає 32-гу річницю проголошення Незалежності. І триває другий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як передає «Апостроф», до Дня Незалежності влаштували виставку знищеної військової техніки російських окупантів.

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Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Незалежності України, який відзначають 24 серпня. 

Раніше повідомлялося. що Київ не влаштовує масових заходів на День Незалежності. Проте, як поінформували столичну владу листом із Офісу Президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки. 

Також 23 серпня, президент Литви Гітанас Науседа прибув з візитом до України. Лідер Литви приїхав на святкування Дня Незалежності.

До слова, 24 серпня, в День Незалежності України, київське «Динамо» зіграє перший матч зі стамбульським «Бешикташем» у раунді плей-оф Ліги конференцій. На поєдинок проти турецької команди «динамівці» вийдуть в резервному комплекті ігрової форми жовтого кольору із синіми елементами

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Теги: окупанти День Незалежності Володимир Зеленський Україна президент свято

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