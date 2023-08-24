Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих збільшилась (фото наслідків)

Одну з ракет збили українські захисники, але було і влучання

Руйнувань зазнав транспортний об'єкт

Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла до 10. Ворог атакував місто сьогодні вночі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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У лікарні досі залишається троє людей. Це 55-річна жінка, а також чоловіки віком 33 та 48 років. Вони – у стані середньої тяжкості.

Лисак опублікував фотографії транспортного об’єкта, по якому поцілили окупанти.

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Наслідки російської атаки по місту Дніпро, 24 серпня 2023 року фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Зауважимо, удар по місту росіяни завдали вночі. Одну з ракет збили українські захисники, але було і влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Пошкоджені також близько десятка об'єктів, зокрема банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів та адмінбудівля.

Згодом влада повідомила про наслідки ракетного удару по Дніпру.