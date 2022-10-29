В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Станом на 17:46 повітряну тривогу оголошено в усіх областях України

У суботу ввечері, 29 жовтня, по всі території України оголошено масштабну повітряну тривогу.

Станом на 17:46 повітряну тривогу оголошено в усіх областях України, окрім окупованого Криму.

Соцмережі повідомляють про зліт винищувача Міг-31 з території Білорусі. Наразі інформація перевіряється. Громадянам рекомендується перейти до укриття.

Нагадаємо, триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.