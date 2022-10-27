Обстріл Київщини: рятувальники ліквідували наслідки ворожих атак (фото)

На ліквідацію пожежі було залучено вісім одиниць техніки

Жертв та постраждалих унаслідок пожежі немає

У Київській області рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів по об’єктам інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«На Київщині ліквідовано наслідки ворожих обстрілів по об’єктам інфраструктури, що здійснені сьогодні вночі дронами «Шахед». На ліквідацію пожежі було залучено вісім одиниць техніки та 48 чоловік особового складу», – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що жертв та постраждалих унаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, ворог сьогодні вночі завдав черговий удар по Київщині. По території області агресор здійснив понад шість атак дронами-«шахедами».