Були одружені тиждень та чекали на дитину. Історія пари, яка потрапила під обстріл у Дніпрі

Поранений Максим досі не знає, що його дружина загинула

Подружня пара, що потрапила під ракетний обстріл на АЗС у Дніпрі, лише за тиждень до трагедії зіграла весілля. А на початку грудня у них мала народитися дитина – хлопчик. Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Максим, який перебуває у лікарні із важкими травмами, досі не знає про смерть 25-річної дружини Інни. Зараз він у реанімації. Його стан важкий. Попереду складні операції.

Мати Максима розповіла, що він будучи важко пораненим, перебував у свідомості і намагався врятувати Інну. Але вона загинула. Тепер ледве прийшовши до тями, хлопець одразу почав питати, «де моя Інночка, як моя Інна».

«Ми йому не сказали ще. Я не знаю, як він це переживе. Я не витримую цих питань. Усього тиждень – і вдівець», – плаче мама Максима.

Відомо, що молодята вирішили увечері проїхатися по Дніпру, випити кави на заправці. А щастя молодої сім’ї розбила російська ракета. На момент вибуху молоді люди були у машині. Уламок ракети впав позаду авто.

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок цього трапилась пожежа та є загиблі цивільні. Раніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Він також опублікував фото наслідків обстрілу. Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру 25 жовтня зросла до чотирьох.

Серед загиблих внаслідок ракетного обстрілу 25-річна вагітна жінка, яка знаходилась в авто поблизу АЗС. Чоловік загиблої вижив, проте отримав тяжкі травми і перебуває у реанімації у вкрай тяжкому стані. Знайомі просять небайдужих людей допомогти коштами на лікування чоловіка.

Вчора, 27 жовтня, Інну Оданець провели в останню путь.