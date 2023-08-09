Масштабна повітряна тривога в Україні тривала 20 хвилин

РФ знову тероризувала Україну ракетами та дронами

Українцям слід негайно перейти в укриття

О 23:24 у Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Російські окупанти атакували ракетами. Про це попередили Повітряні сили Збройних сил України.

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За даними військових, тривога лунала через зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Крім того, у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях фіксувалася загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

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Українцям слід було перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Відбій повітряної тривоги оголошено приблизно о 23:48.

Мапа повітряних тривог станом на 23:26 мала такий вигляд:

Нагадаємо, триває 532-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.