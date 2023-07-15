В Україну з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Єль заїхав в Україну по дорозі з Вільнюса

Президент Південної Кореї Юн Сок Єль має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським

У суботу, 15 липня, в Україну прибув президент Південної Кореї Юн Сок Єль. Про це повідомляє Yonhap.

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За даними видання, яке посилається на канцелярію лідера країни, під час візиту до України Юн Сок Єль вже відвідав Бучу та Ірпінь в Києві.

Очікується, що найближчим часом президент Південної Кореї також зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленський й обговорить подальшу допомогу, а також післявоєнну відбудову України.

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«Цей візит завершує двоетапну поїздку, під час якої він раніше відвідав Литву на саміт Організації Північноатлантичного договору, а потім відвідав Польщу з офіційним візитом», – пише видання Yonhap.

Як повідомлялося, раніше Юн Сок Єль заявив, що Південна Корея може розширити свою підтримку Україні, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги, і надати озброєння, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на мирних громадян.