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В Україну з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Україну з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї
Президент Південної Кореї Юн Сок Єль заїхав в Україну по дорозі з Вільнюса
фото з відкритих джерел

Президент Південної Кореї Юн Сок Єль має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським

У суботу, 15 липня, в Україну прибув президент Південної Кореї Юн Сок Єль. Про це повідомляє Yonhap.

За даними видання, яке посилається на канцелярію лідера країни, під час візиту до України Юн Сок Єль вже відвідав Бучу та Ірпінь в Києві.

Очікується, що найближчим часом президент Південної Кореї також зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленський й обговорить подальшу допомогу, а також післявоєнну відбудову України.

«Цей візит завершує двоетапну поїздку, під час якої він раніше відвідав Литву на саміт Організації Північноатлантичного договору, а потім відвідав Польщу з офіційним візитом», – пише видання Yonhap.

Як повідомлялося, раніше Юн Сок Єль заявив, що Південна Корея може розширити свою підтримку Україні, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги, і надати озброєння, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на мирних громадян.

Теги: Південна Корея саміт Україна президент

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