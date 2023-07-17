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Путін повчив росіян робити фейкові копії захопленої в Україні техніки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін повчив росіян робити фейкові копії захопленої в Україні техніки
Путін вирішив навчити росіян, як робити нову техніку
фото з відкритих джерел

За останній місяць росіяни втратили щонайменше 129 одиниць техніки, зокрема 32 танки

Російські інженери мають копіювати захоплену в Україні західну техніку та озброєння, і робити так званий «зворотний інжиніринг», тобто відтворювати його точну копію. Про це в інтерв'ю пропагандистському ТВ-каналу «Росія-1» заявив російський диктатор Володимир Путін.

За словами Путіна, російські озброєння «дуже ефективні», а деякі, наприклад, танк Т-90 «Прорив», є «найкращими у світі». «Але й противник виготовляє сучасну техніку. Якщо є можливість заглянути всередину та подивитися, якщо там щось, що можна застосувати у нас, ну чому ні?», – закликав російський диктатор.  

«Є такий вираз, як «зворотний інжиніринг». Ну, побачимо, адже сучасна техніка, вона і є сучасна», – сказав він.

За словами Путіна, український контрнаступ, який почався в червні, метою якого, як очікувалося, стане перерізання сухопутного мосту в Крим, «успіху не має».

Наступ ЗСУ, який стартував більше місяця тому, під яке Захід пообіцяв Києву танки, бронемашини піхоти та артилерію, йде повільніше, ніж очікувалося, визнали раніше українські та західні чиновники. За підрахунками Oryx, лише у червні Україна втратила 155 одиниць техніки, зокрема 24 танки. Серед них були як власні, так і поставлені західними союзниками машини, у тому числі десять німецьких Leopard. Дослідники вказують, що 3-я механізована бригада України втратила 30% отриманих Leopard, при цьому майже всі з них були пошкоджені в перший тиждень боїв. Джерела The New York Times підтвердили: до 20% військової техніки ЗСУ, відправленої на поле бою, було пошкоджено або знищено протягом перших двох тижнів наступу.

За словами видання, рівень втрат знизився приблизно до 10% протягом наступних тижнів, що дозволило зберегти більше сил і техніки для більш масштабного наступу, який, за словами української сторони, ще попереду.

Частково ситуація покращилася завдяки тому, що Україна змінила тактику, зосередившись на виснаженні російських сил артилерією і ракетами дальнього радіуса дії замість атак через ворожі мінні поля.

Зазначимо, за останній місяць росіяни втратили щонайменше 129 одиниць техніки, зокрема 32 танки. 

Раніше російський диктатор Володимир Путін прокоментував надання Україні американських касетних боєприпасів. Свої думки він висловив під час зйомок програми «Москва. Кремль. Путін» на пропагандистському телеканалі. Попередні уривки з якої у себе в Telegram-каналі 16 липня 2023 року розмістив її автор Павло Зарубін. Путін стверджує, якщо Україна використовуватиме касетні боєприпаси, то це буде «злочином».

Окрім того, Путін не згадав те, що росіяни самі використовують касетні боєприпаси з моменту повномасштабного вторгнення до України.

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Теги: путін контрнаступ втрати Москва танки озброєння президент боєприпаси Україна криза росіяни

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