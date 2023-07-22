Нічна атака «Шахедів»: ЗСУ повідомили деталі удару

Сили оборони знищили п’ять дронів-камікадзе

У ніч на 22 липня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами Shahed-136/131. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил усі п’ять дронів-камікадзе знищено.

Протягом минулої доби 21 липня протиповітряною обороною знищено дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Нагадаємо, триває 514-та доба повномасштабної війни Росії проти України.

Сьогодні вночі РФ знову завдала ракетно-авіаційного удару по Україні.

Протягом минулої доби противник завдав 16 ракетних, понад 20 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед дітей та дорослого цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.