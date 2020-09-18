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    Думки вголос

    Чому виборці обирають гвалтівників і шахраїв?

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Справа Юрченка не має жодних судових перспектив, бо своїми заявами Зеленський втрутився у правосуддя - Чому виборці обирають гвалтівників і шахраїв?
    Справа Юрченка не має жодних судових перспектив, бо своїми заявами Зеленський втрутився у правосуддя

    Чесність не капіталізується, досвід не конвертується у голоси. Принципових не любить виборець

    Зараз усі обговорюють Юрченка, народного депутата від Голосіївського району Києва.

    Цей випадок – прекрасна ілюстрація, чому я НЕ бачу для себе жодних перспектив у нинішній політичній системі.

    Я 13 років займаюся проблемами столиці, за рахунок свого часу і коштів намагаюся порятувати те, що лишилося від міста. І точно знаю, що виборці проголосують не за мене, а за гречкосія чи ставленика якогось великого телевізійного бренду.

    Байдуже, що я не взяв ні копійки за депутатську каденцію. Байдуже, що я ніколи не голосував проти совісті. Не кажучи вже про те, що я накопичив значні знання та досвід щодо вирішення ключових українських проблем.

    Чесність не капіталізується, досвід не конвертується у голоси.

    Принципових не любить виборець. Самостійних не надто беруть у політичні партнери, тому що лідерам та акціонерам великих політичних корпорацій потрібні сірі солдати, виконавці, щоб були залежні, слухалися лідера та не затіняли його сяяння.

    В парламент оберуть насильника Іванісова, шахрая Яценка та члена банди моїх викрадачів під час Майдану Литвиненка. Загалом, ми у очах виборця плюс-мінус однакові, зроблені з одного тіста  – і я, і Литвиненко, і Іванісов. Тільки насильник з бандитом трохи кращі.

    Так само ВСІ справжні активісти, котрих я знаю, не мають самостійно перспектив у політиці, що б вони тут у Києві чи деінде не робили.

    Так само вилетіли з парламенту найбільш чесні, активні та принципові.

    Тому, повторюся, за нинішніх умов гратися у так звані «вибори» не бачу сенсу. Є багато інших способів впливати на життя країни, більше ефективних.

    PS Справа Юрченка не має жодних судових перспектив. Своїми дурними заявами Зеленський втрутився у правосуддя, тому у Юрченка вже є можливість захищатися через ЄСПЛ; так само ЄСПЛ не сприймає практики НАБУ щодо провокації злочинів, і це заборонено українським законодавством. Але політична відповідальність хоча б частково, але уже наступила, і то добре.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    вибори НАБУ ЄСПЛ активісти правосуддя парламент Олександр Юрченко
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