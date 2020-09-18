«Удар» офіційно висунув Кличка в мери Києва



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Фото: пресслужба мера Києва

У Києві проходять збори міської організації партії «Удар Віталія Кличка»

Київська міська місцева організація політичної партії «Удар Віталія Кличка» висунула свого лідера Віталія Кличка кандидатом на посаду мера Києва. Таке рішення ухвалили на зборах міської організації політичної сили, що відбуваються в столиці 18 вересня.

Також на зборах висунуть кандидатів у депутати Київської міської ради за списком партії та списками в мажоритарних округах столиці.

Як повідомлялося сьогодні, 16 вересня, партія «Європейська солідарність» заявила про підтримку діючого мера Києва Віталія Кличка, який реалізує реформу децентралізації, ініційовану командою Порошенка.

Кличко подякував за підтримку і заявив, що його партія «Удар» йде на вибори самостійно.