В Україні погіршиться погода: синоптики попереджають про штормовий вітер

Автомобілістам та пішоходам слід зважати на негоду, плануючи маршрут

За даними Укргідрометцентру, 27 листопада вночі та вранці пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий). Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Також вранці 27 листопада у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Синоптикиня Наталка Діденко також повідомляє про сильний вітер у столиці.

«Вітер передбачається сильним, тікайте подалі від старих гіллястих дерев, білбордів, закріплюйте все, що легко падає і носиться. І особливо уважно обирайте місце парковки для вашого автомобіля», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Піші прогулянки в паркових зонах і старих скверах краще відкласти, на вулицях намагайтеся триматися якомога далі від хитких рекламних конструкцій, а вікна не варто залишати відкритими навіть на провітрювання.

Нагадаємо, стало відомо, коли в Києві вхурделить.

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