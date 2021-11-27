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    В Україні погіршиться погода: синоптики попереджають про штормовий вітер

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    Пориви вітру будуть небезпечними - В Україні погіршиться погода: синоптики попереджають про штормовий вітер

    Пориви вітру будуть небезпечними

    Фото з відритих джерел

    Автомобілістам та пішоходам слід зважати на негоду, плануючи маршрут

    За даними Укргідрометцентру, 27 листопада вночі та вранці пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий). Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    Також вранці 27 листопада у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

    Синоптикиня Наталка Діденко також повідомляє про сильний вітер у столиці.

    «Вітер передбачається сильним, тікайте подалі від старих гіллястих дерев, білбордів, закріплюйте все, що легко падає і носиться. І особливо уважно обирайте місце парковки для вашого автомобіля», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

    Піші прогулянки в паркових зонах і старих скверах краще відкласти, на вулицях намагайтеся триматися якомога далі від хитких рекламних конструкцій, а вікна не варто залишати відкритими навіть на провітрювання.

    Нагадаємо, стало відомо, коли в Києві вхурделить.

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    Теги: прогноз погоди державна служба вітер Наталка Діденко
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    В Україні погіршиться погода: синоптики попереджають про штормовий вітер