Стало відомо, коли в Києві вхурделить

До початку грудня в місті буде тепло

Після тривалої відлиги, яка встановилася в Києві з середи, 24 листопада, таки настане зима. Справжні холоди прийдуть в місто 6 грудня, тоді ж пройдуть снігопади. Такий прогноз опублікував погодний портал Ventusky.

Прогностичні моделі кажуть, що до 6 грудня в Києві буде дуже мінлива погода з дощами. При чому, в окремі дні буде аномально тепло. Але відлига буде не такою довгою, вже 6 грудня в місті похолодає.

Вночі, 6 грудня, в столиці пройдуть хуртовини і буде прохолодно – вдень не більше 0 градусів, а вночі підморозить до -2.

А ось в наступні дні зима заявить про себе по повній програмі. Так, 7 грудня опадів не очікується, але вдень буде вже мінусові температури – не вище -2 градусів, вночі повітря охолоне до -5 градусів.

У середу, 8 грудня, похолодає ще більше. Вночі буде мороз до -8 градусів, а вдень вже -4 градуси. У подальші дні морози посиляться, а опадів не буде.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на перший місяць зими.

Тим часом Київ в очікуванні снігопаду: до виїзду готові майже 600 одиниць спецтехніки.

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