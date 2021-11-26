Тримайтеся подалі від дерев! У Києві очікується штормовий вітер

У столиці два дні будуть сильні пориви вітру

У п’ятницю, 26 листопада, до кінця доби та вранці 27 листопада у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко також повідомляє про сильний вітер у столиці.

«Вітер передбачається сильним, тікайте подалі від старих гіллястих дерев, білбордів, закріплюйте все, що легко падає і носиться. І особливо уважно обирайте місце парковки для вашого автомобіля», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні в Києві опади малоймовірні. Вдень очікується до +7 градусів.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, минулі вихідні у столиці виявилися вітряними. Пориви вітру сягали 15-20 м/с. Внаслідок негоди було повалено та зламано майже 200 дерев.

Під час пориву вітру дерево придушило 35-річну жінку. Вона померла вдома.

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