  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    В Україні сироти старше 23 років отримають право на житло поза чергою

    • Розсилка
    <p>За документ проголосували 330 нардепів</p> - В Україні сироти старше 23 років отримають право на житло поза чергою

    За документ проголосували 330 нардепів

    Фото з відкритих джерел

    Верховна рада схвалила відповідний законопроєкт №3577 у другому читанні

    В Україні надали право дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у тому числі після досягнення ними 23 років, на позачергове отримання житла з житлового фонду. Про це стало відомо на засідання ВР.

    «Особи з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 23 років не втрачають право на позачергове одержання жилого приміщення або, за їх бажанням, – грошової компенсації», – зазначено у тексті закону.

    Отримати житло або гроші такі особи можуть за умови, що вони перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов на момент досягнення 23-річчя.

    Передбачено забезпечити сиріт соціальним або орендованим житлом до надання благоустроєного жилого приміщення для постійного проживання.

    За документ проголосували 330 нардепів.

    Закон також регулює і постановку на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, місцем походження яких є населені пункти тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях, Автономній республіці Крим та Севастополі.

    Нагадаємо, за основу даний закон Рада схвалила у кінці вересня. За нього проголосували 292 нардепи.

    До слова, цього року Київ виділив 50 млн грн на придбання квартир для дітей-сиріт.

    Крім того, в Україні хочуть дозволити дітям-сиротам жити в прийомних сім'ях до 23 років.

    Теги: Верховна Рада гроші закон житло піклування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies