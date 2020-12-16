В Україні сироти старше 23 років отримають право на житло поза чергою

Верховна рада схвалила відповідний законопроєкт №3577 у другому читанні

В Україні надали право дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у тому числі після досягнення ними 23 років, на позачергове отримання житла з житлового фонду. Про це стало відомо на засідання ВР.

«Особи з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 23 років не втрачають право на позачергове одержання жилого приміщення або, за їх бажанням, – грошової компенсації», – зазначено у тексті закону.

Отримати житло або гроші такі особи можуть за умови, що вони перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов на момент досягнення 23-річчя.

Передбачено забезпечити сиріт соціальним або орендованим житлом до надання благоустроєного жилого приміщення для постійного проживання.

За документ проголосували 330 нардепів.

Закон також регулює і постановку на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, місцем походження яких є населені пункти тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях, Автономній республіці Крим та Севастополі.

Нагадаємо, за основу даний закон Рада схвалила у кінці вересня. За нього проголосували 292 нардепи.

До слова, цього року Київ виділив 50 млн грн на придбання квартир для дітей-сиріт.

Крім того, в Україні хочуть дозволити дітям-сиротам жити в прийомних сім'ях до 23 років.