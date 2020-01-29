Цього року Київ виділив 50 млн грн на придбання квартир для дітей-сиріт



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За останні два роки 110 дітей-сиріт отримали квартири, придбані за бюджетні кошти

У 2020 році Київ заклало у бюджет 50 мільйонів гривень на придбання квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Київ за рахунок міського бюджету закуповує квартири для дітей сиріт. У 2020 році на ці потреби закладено 50 мільйонів гривень, а за останні два роки 110 дітей-сиріт отримали квартири, придбані за бюджетні кошти. Поряд із тим, у черзі на позачерговий квартирний облік перебуває 368 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», – зазначила Хонда.

Також вона додала, що цьогоріч на матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, місто заклало 20,3 млн гривень. Ці кошти будуть виплачуватися у формі щомісячної адресної матеріальної допомоги. Таку допомогу в Києві отримають 1345 осіб. Розмір щомісячної матеріальної допомоги складатиме від 1000 до 1500 гривень залежно від категорії.

Виплачуватимуть адресну соціальну матеріальну допомогу на поточні рахунки в банках для виплати пенсій та на рахунки, відкриті у банку, що є учасником проєкту «Муніципальна картка «Картка киянина».

Крім того, місто підтримує і пропагує сімейні форми виховання. Так, у Києві на сьогодні функціонує 26 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 199 дітей; 34 прийомні родини і 3 патронатні сім’ї. Для популяризації сімейних форм виховання батьки-вихователі тричі на рік отримують матеріальну допомогу у розмірі від 7 до 21 тис. гривень. Усі ДБСТ забезпечуються автомобілями і в 2020 році буде придбано два нові автомобілі для нещодавно відкритих закладів.

На обліку Служби у справах дітей та сім’ї перебуває 2377 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них 2181 дитина виховується у сімейних формах. Найбільше дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Дніпровському районі (416 осіб). Найменше – в Печерському (63).

1345 осіб-отримувачів матеріальної допомоги перебувають на забезпеченні Департаменту соціальної політики.