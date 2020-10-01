В Україні хочуть дозволити дітям-сиротам жити в прийомних сім'ях до 23 років



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Відповідний законопроект № 3594 рекомендується схвалити в другому читанні

Йдеться про дітей-сиріт, які мають інвалідність

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді дозволити дітям-сиротам жити в прийомних сім'ях до 23 років. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

«Комітет рекомендує Верховній раді прийняти в цілому як закон законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність» № 3594», – сказано в повідомленні.

Згідно з цим законом, прийомні діти та вихованці після досягнення 18-річного віку зможуть за вибором продовжити проживати і виховуватися у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу до закінчення навчального закладу (тобто не будуть зобов'язані це робити, як це було раніше).

1 вересня Рада за основу схвалила закон, який дозволяє дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, жити в прийомних сім'ях до 23 років.

Нагадаємо, що Кабмін збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю.