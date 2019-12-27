Мер Одеси вручив ключі від квартир дітям-сиротам
Приємним завершенням 2019 року стало вручення ключів від квартир одеситам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
26 грудня 2019 року під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради мер Одеси Геннадій Труханов вручив одеситам ключі від квартир.
У рамках «Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа і багатодітних сімей, які виховують п'ять і більше дітей» було закуплено 6 квартир.
Три квартири придбані за рахунок бюджету Одеси, три - за рахунок державного бюджету при співфінансуванні з бюджету Одеси.
Дві трикімнатні, одна двокімнатна і три однокімнатні квартири розподілені відповідно до складу сім'ї та дати постановки на квартирний облік у міських районних адміністраціях серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Раніше, 16 грудня 2019 року, на позачерговому засіданні виконкому було затверджено рішення міської комісії про виділення грошової компенсації на придбання житла ще трьом дітям-сиротам та особам з їх числа. Загальна сума складе понад 2 млн грн.