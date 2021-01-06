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    Якою буде погода на Різдво в Києві: прогноз синоптиків

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    7 січня у Києві можливий мокрий сніг - Якою буде погода на Різдво в Києві: прогноз синоптиків
    7 січня у Києві можливий мокрий сніг
    Фото з відкритих джерел

    Кияни святкуватимуть Різдво із дощем

    У Києві Різдво очікується теплим і дощовим. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві на Різдво йтиме дощ, можливий мокрий сніг. Вітер буде з південного сходу, поривчастий. Температура повітря у столиці вночі близько нуля, вдень 7-го січня очікується +2+4 градуси», – написала вона.

    За її прогнозом, 7 січня на Київщині йтиме мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу. Тому водіям слід бути обережними.

    Діденко прогнозує, що похолодання до «мінусів» прийде на наступному тижні, якраз на Маланки-Василя.

    Як повідомлялося, у столиці до кінця дня 6 січня з утриманням вночі та вранці 7 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). 

    Сьогодні на Київщині подекуди сніжить.

    За прогнозом синоптиків, 6 січня очікується невеликий дощ та мокрий сніг, місцями туман. 7-8 січня вдень дощ з переходом у мокрий сніг, подекуди на дорогах ожеледь.

    Теги: прогноз погоди Київ новорічні свята кияни Наталка Діденко
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