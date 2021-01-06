Якою буде погода на Різдво в Києві: прогноз синоптиків

Кияни святкуватимуть Різдво із дощем

У Києві Різдво очікується теплим і дощовим. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві на Різдво йтиме дощ, можливий мокрий сніг. Вітер буде з південного сходу, поривчастий. Температура повітря у столиці вночі близько нуля, вдень 7-го січня очікується +2+4 градуси», – написала вона.

За її прогнозом, 7 січня на Київщині йтиме мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу. Тому водіям слід бути обережними.

Діденко прогнозує, що похолодання до «мінусів» прийде на наступному тижні, якраз на Маланки-Василя.

Як повідомлялося, у столиці до кінця дня 6 січня з утриманням вночі та вранці 7 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

Сьогодні на Київщині подекуди сніжить.

За прогнозом синоптиків, 6 січня очікується невеликий дощ та мокрий сніг, місцями туман. 7-8 січня вдень дощ з переходом у мокрий сніг, подекуди на дорогах ожеледь.