В Україні вкотре за день оголошена масштабна повітряна тривога

Імовірність запуску ракет авіацією із акваторії Чорного моря

У багатьох областях знову лунають сирени. Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Моніторингові групи повідомляються про ймовірність запуску ракет авіацією із акваторії Чорного моря.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

Карта повітряних тривог станом на 16:55 alerts.in.ua

Нагадаємо, що окупанти сьогодні вдарили крилатою ракетою по промисловому об’єкту у Кривому Розі.

До слова, триває 204-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.