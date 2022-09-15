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Нічний обстріл Харкова. Мер повідомив, куди поцілили окупанти

Альона Боженко
glavcom.ua
Нічний обстріл Харкова. Мер повідомив, куди поцілили окупанти
Рашисти вночі обстріляли Харків
фото ілюстративне

Постраждалих внаслідок обстрілу немає

Російські війська вночі обстріляли один із районів Харкова. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, приліт був у Київському районі.

«Вночі близько о пів на першу ракетний обстріл Київського району. Попередньо без жертв, постраждалих і руйнувань», – повідомив мер.

Додамо, що вночі вибухи лунали ще в двох містах України. Зокрема місцеві жителі повідомляли по вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств.

Пізніше жителів деяких вулиць закликали евакуюватися через загрозу підтоплень.

Теги: обстріл Харків

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