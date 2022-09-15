Уночі окупанти вдарили по Харкову та Запоріжжі: цілили в інфраструктуру 

На щастя, обійшлося без постраждалих

Уночі 15 вересня Запоріжжя зазнало ворожої атаки. Приліт зафіксовано поруч з інфраструктурних підприємством міста. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

У будівлі повилітали шибки. Окрім того, через ушкодження виникло знеструмлення. За попередньою інформацією постраждалих немає.

У Харкові ніч була теж неспокійна: ракетного обстрілу зазнав Київський район. Попередньо – без жертв, постраждалих і руйнувань. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Навпередодні, 14 вересня, російські загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Додамо, що вночі вибухи лунали ще в двох містах України. Зокрема місцеві жителі повідомляли по вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

Учора, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.