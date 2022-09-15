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Уночі окупанти вдарили по Харкову та Запоріжжі: цілили в інфраструктуру 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Уночі окупанти вдарили по Харкову та Запоріжжі: цілили в інфраструктуру 
Рашисти вдарили ракетами по українських містах
фото з відкритих джерел

На щастя, обійшлося без постраждалих 

Уночі 15 вересня Запоріжжя зазнало ворожої атаки. Приліт зафіксовано поруч з інфраструктурних підприємством міста. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.  

У будівлі повилітали шибки. Окрім того, через ушкодження виникло знеструмлення. За попередньою інформацією постраждалих немає.

У Харкові ніч була теж неспокійна: ракетного обстрілу зазнав Київський район. Попередньо – без жертв, постраждалих і руйнувань. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 

Навпередодні, 14 вересня, російські загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Додамо, що вночі вибухи лунали ще в двох містах України. Зокрема місцеві жителі повідомляли по вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

Учора, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

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Теги: Харків Запоріжжя окупанти Щастя

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