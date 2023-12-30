В Україні завили сирени повітряної тривоги

Українцям слід негайно перейти в укриття

О 10:31 в усій Україні оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про зліт ворожого бомбардувальника МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

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По всій країні фіксується ракетна небезпека. Українцям слід перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на 10:31 має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 675-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.