В Україні завили сирени повітряної тривоги
Українцям слід негайно перейти в укриття
О 10:31 в усій Україні оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про зліт ворожого бомбардувальника МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).
По всій країні фіксується ракетна небезпека. Українцям слід перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.
Мапа тривог станом на 10:31 має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 675-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.
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