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Україна вводить нові санкції проти росіян: Зеленський підписав указ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна вводить нові санкції проти росіян: Зеленський підписав указ
Зеленський підписав санкційне рішення РНБО
фото: пресслужба президента

Указ про введення нових санкцій набирає чинності з 23 грудня

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів удію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Так, Рада нацбезпеки та оборони своїм рішення підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до:

  • фізичних осіб 
(для перегляду – натисніть на документ)
  • юридичних осіб 
(для перегляду – натисніть на документ)

Цим рішенням РНБО доручено Кабінету міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ президента про введення в дію рішення РНБО набирає чинності з дня його опублікування.

Теги: РНБО санкції Володимир Зеленський росіяни Україна росія

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