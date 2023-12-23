Україна вводить нові санкції проти росіян: Зеленський підписав указ

Указ про введення нових санкцій набирає чинності з 23 грудня

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів удію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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Так, Рада нацбезпеки та оборони своїм рішення підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до:

фізичних осіб

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юридичних осіб

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Цим рішенням РНБО доручено Кабінету міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

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Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ президента про введення в дію рішення РНБО набирає чинності з дня його опублікування.