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ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
За добу відбулося майже 60 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 30 грудня

Триває 675-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 30 грудня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога біля Синьківки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили дві атаки окупантів в районах Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили вісім атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито дев’ять атак.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку наші воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив понад десять безуспішних штурмових дій.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по трьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби, п’ять складів боєприпасів та ще дві інші важливі цілі противника.

Як повідомлялося, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжують вести позиційні бої на декількох напрямках. ЗСУ просунулися на південь від Спірного

Теги: війна ЗСУ окупанти Бахмут Авдіївка Херсонщина

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