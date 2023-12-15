Кремль подвоїв ставки – представник Білого дому

«Путін кидає виклик тому самому міжнародному порядку, який ми допомогли побудувати», – Кірбі

В Адміністрації президента США закликали Конгрес якомога швидше ухвалити новий пакет допомоги Україні

Президент Росії Володимир Путін під час «Прямої лінії» 14 грудня підтвердив свою мету – завоювати й підпорядкувати всю Україну. Таку думку висловив представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

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Кірбі відзначив слова Путіна, який заявив, що «мир настане тільки тоді, коли Росія досягне своїх цілей». На думку Кірбі, Кремль подвоїв ставки та не має наміру припиняти війну в Україні, поки Росія не захопить всю її територію. У зв'язку з цим Кірбі наголосив на необхідності виділення коштів Конгресом США для підтримки України

«Ми всі знаємо, що це означає. Але я сподіваюся, що республіканці з Палати представників, які місяцями тримали в заручниках найважливішу допомогу Україні, почули послання Путіна. Замість цього вони вирушають додому на свята, а українці знову вступають у бій. На них чекають нові обстріли, нові повітряні атаки, нові холодні темні ночі. А за останні 24-48 годин Росія завдала додаткових авіаударів по найважливіших об'єктах інфраструктури. Вони зіткнуться з новими смертями та руйнуваннями для своїх сімей і своєї батьківщини», – заявив Кірбі.

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Кірбі закликав Конгрес США якомога швидше ухвалити новий пакет допомоги Україні, щоб допомогти їй протистояти російській агресії. Він також підкреслив, що війна в Україні не є ізольованою подією, а являє собою загрозу міжнародному порядку.

«Путін кидає виклик тому самому міжнародному порядку, який ми допомогли побудувати. Він кидає виклик Статуту ООН. Він кидає виклик самому поняттю суверенітету. Він кидає виклик самій демократії», – сказав Кірбі.

За його словами, якщо диктатори не розплачуються за свою агресію, вони продовжують діяти. «Бездіяльність – це теж дія», – наголосив представник Білого дому.

Раніше повідомлялося, що після заяв президента РФ Володимира Путіна, координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі закликав Конгрес США ухвалити рішення про допомогу Україні.