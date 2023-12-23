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Богдан Данилишин Професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Міжнародна фінансова допомога: першочергове питання для вирішення

glavcom.ua
План зовнішнього фінансування України на 2024 р., є складовою програми співробітництва з МВФ
фото з відкритих джерел

У даний час Україна має $39 млрд золото-валютних резервів

За даними Міністерства фінансів України з січня до 15 грудня 2023 р. Україна отримала $38,4 млрд зовнішнього фінансування до загального фонду бюджету.

Найбільшими кредиторами і донорами України стали: ЄС – сума фінансування $17,9 млрд доларів, Уряд США – $10,9 млрд , МВФ – $4,5 млрд , Уряд Канади – $1,8 млрд. У листопаді-грудні до бюджету було залучено 1,5 млрд євро макро-фінансової допомоги від ЄС, $0,4 млрд гарантованих коштів від Великобританії, $0,9 млрд від МВФ і майже $1 млрд від Японії.

Потреби України в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік, згідно з оновленою програмою МВФ, становитимуть $37,3 млрд (порівняно з $45,7 млрд у 2023 році). На жаль, станом на сьогодні, більше половини з названих $37,3 млрд не мають надійних джерел покриття. Планом зовнішнього фінансування України на 2024 р., що є складовою програми співробітництва з МВФ, передбачено надходження $8,5 млрд гранту від США і $2 млрд гарантованих коштів від Японії. Решта в сумі 20,4 млрд позначається як «інші» джерела фінансування, до яких МФ відносить потенційні надходження від ЄС, Урядів Канади і Японії. Проблема в тому, що такі «інші» джерела не затверджені законодавчими органами відповідних країн чи об’єднань, а тому їх надходження не є гарантованим.

Найближчим часом проблема залучення до України адекватної військово-економічної допомоги для відбиття російської агресії та підтримання стійкості економіки буде однією з найгостріших. Її розв’язання потребуватиме активних зусиль всіх гілок влади та виконання Україною погоджених зобов’язань перед міжнародними партнерами.

При збереженні непохитної солідарності західних союзників з Україною та їх стратегічної налаштованості на нанесення відчутної шкоди агресивному авторитарному режиму путіна тимчасові затримки зовнішнього фінансування не матимуть критичного характеру для нашої країни. Адже, у даний час Україна має $39 млрд золото-валютних резервів, значні накопичення на депозитах Уряду та недовикористаний потенціал внутрішнього ринку державних запозичень.

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Джерело
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Теги: гроші золото Україна фінансування

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