В Україні знову дощитиме: прогноз погоди на 26 грудня



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На заході країни пройде мокрий сніг

Сьогодні, 26 грудня, по всій території України пройдуть дощі, максимальна температура повітря складе +8 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході країни пройде мокрий сніг, денна температура підніметься до +3...5, а вночі стовпчик опуститься до +1...3.

У центральних і північних областях вночі і вдень температура повітря становитиме +3...5. На сході України температура вдень підвищиться до +2...4, вночі становитиме -1...+1.

У південних областях синоптики прогнозують денну температуру до +6...8 градусів, вночі до +4...6. У столиці України температура вдень і вночі становитиме +4...6.

Нагадаємо, столичне комунальне підприємство «Київавтодор» повідомило, що з п’ятниці, 27 грудня, у Києві очікуються снігопади.

Раніше рятувальники попередили про можливе порушення руху транспорту через сніг у Карпатах.