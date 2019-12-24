Ніч на 24 грудня у Києві виявилась найтеплішою за 139 років
Грудень продовжує бити температурні рекорди у столиці
У Києві 23 грудня середньодобова температура становила +8°С, що на 0,5°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2015 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, посилаючись на дані спостережень своєї метеостанції.
За кліматичною нормою таке значення відповідає температурі середини жовтня.
Ніч на 24 грудня у Києві виявилась найтеплішою за 139 років спостережень. Стовпчик термометра вночі не опустився нижче +5,7°С, що на 0,9°С тепліше ніж це було у 2015 році.
В обсерваторії зазначили, що, незважаючи на надзвичайно теплу другу половину грудня, він все ж таки уступає за кількістю температурних рекордів грудню 2015 року, в якому їх було 20.
Як повідомлялося, День святого Миколая в Києві встановив три температурних рекорди.
А ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.
Раніше кліматологи зазначили, що з грудня минулого року по нинішній листопад усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму.
Загалом у листопаді було 5 температурних рекордів.
Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай. Похолодання і сніг скоріше за все прийдуть з 15 грудня.