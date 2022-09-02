В Україні знову лунають сирени (карта)

Зафіксовано активність ворожої авіації

У багатьох областях України знову оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про активність ворожої авіації та можливий запуск ракет з моря.

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

Карта повітряних тривог станом на 18:50 alerts.in.ua

Нагадаємо, триває 191-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.