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Ворог із «Градів» вдарив по Нікопольському району: поранений чоловік, зруйновані будівлі (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ворог із «Градів» вдарив по Нікопольському району: поранений чоловік, зруйновані будівлі (фото)
Загарбники за ніч понівечили півтора десятка будинків  
фото: Валентин Резніченко /Telegram

Два села зазнали обстрілів 

У ніч із 1 на 2 вересня рашисти вчинили чергову нічну атаку на Дніпропетровщину. Окупанти вдарили із «Градів» по Нікопольському району. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.  

Від російської атаки постраждали два села Червоногригорівської громади, поранений  56-річний чоловік.  

«Він намагався врятуватися від обстрілів – їхав із села. Ворожий снаряд поцілив поряд із машиною. Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого вогню один будинок знищений, шістнадцять понівечені. Обстрілом  зачепило приміщення місцевого ліцею, автівки, газогони та лінії електропередач. Без світла  лишилися понад 2 тис. людей, без води – майже 5 тис.

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Нагадаємо, напередодні на Дніпропетровщині окупанти за день пошкодили більше півсотні будинків.

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Теги: війна обстріл Дніпропетровщина

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