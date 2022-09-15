В Україні знову лунають сирени: карта (оновлено)

Тривога оголошена через активність ворожої авіації

У багатьох областях України знову оголошена повітряна тривога. Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Тривога оголошена через активність ворожої авіації, можливі пуски ракет.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, що окупанти дві години тому вдарили крилатою ракетою по промисловому об’єкту у Кривому Розі.

До слова, триває 204-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.