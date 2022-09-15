Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відповімо на кожну ракету. Зеленський звернувся до росіян

Альона Боженко
glavcom.ua
Відповімо на кожну ракету. Зеленський звернувся до росіян
Зеленський пообіцяв відповісти окупантам за ракетні удари
фото: Офіс президента

«Терористами ви і залишитеся, яких соромитимуться їхні власні онуки»

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення закликав російських солдатів скласти зброю та зауважив, що Україна відповість на кожну випущену ракету. 

«Події показують, що єдиний вихід для російських солдатів – це здатися в полон українським силам. Тільки це гарантує їм збереження життя та відношення відповідно до всіх конвенцій. Кожен російський солдат уже мав зрозуміти, що тільки в українському полоні ніхто не використовуватиме його як гарматне м'ясо у вочевидь програшній для Росії війні», – заявив очільник держави.

За словами гаранта, удари рашистів по об'єктах, які не мають взагалі жодної військової цінності, фактично по сотнях тисяч звичайних мирних людей – це ще одна причина, чому Росія програє.

«Сьогоднішні ваші ракетні удари, російські ракети по Кривому Розі, по греблі Карачунівського водосховища, по об'єктах, які взагалі не мають жодної військової цінності, фактично по сотнях тисяч звичайних мирних людей – це ще одна причина, чому Росія програє. Програє не лише цю війну, а й саму історію. Історію пишуть люди, нелюди – ніколи. Ким ви залишитеся в історії? Усі ті, хто б'є цими ракетами. Ті, хто прийшли на нашу землю. Слабаки. Ви – слабаки, які воюють із цивільними. Негідники, які, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись там здалеку. Терористами ви і залишитеся, яких соромитимуться їхні власні онуки», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств.

Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент вручив військовим нагороди
Зеленський подякував захисникам України. Зворушливе відео
Вчора, 19:51
Зеленський закликав якнайшвидше відновити електропостачання на Харківщині
Зеленський провів нараду щодо енергетичної безпеки Харківщини: що вирішили
Вчора, 22:07
Кортеж Зеленського потрапив у ДТП
Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії
Сьогодні, 01:44

Події в Україні

Відповімо на кожну ракету. Зеленський звернувся до росіян
Відповімо на кожну ракету. Зеленський звернувся до росіян
Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії
Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії
У Кривому Розі влада закликала жителів евакуюватися
У Кривому Розі влада закликала жителів евакуюватися
У двох містах України пролунали вибухи
У двох містах України пролунали вибухи
«Всі будуть з водою». Місцева влада закликає жителів Кривого рогу не панікувати
«Всі будуть з водою». Місцева влада закликає жителів Кривого рогу не панікувати
Окупанти завдали удару по Харкову
Окупанти завдали удару по Харкову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Депутати з усієї РФ вимагають відставки Путіна: які міста повстають проти диктатора
170K
Британська розвідка повідомила, де Росія купує зброю
80K
ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною – «Південь» 
76K
Гарантії безпеки для України: Кремль розпочав нову істерику
65K
Під час промови Зеленського в Ізюмі прогримів вибух: реакція президента безцінна (відео)
41K
Розвідник розповів, як Україна використовує «супутник Притули»

Новини

П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
13 вересня, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
13 вересня, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
12 вересня, 09:13

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту