Відповімо на кожну ракету. Зеленський звернувся до росіян

«Терористами ви і залишитеся, яких соромитимуться їхні власні онуки»

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення закликав російських солдатів скласти зброю та зауважив, що Україна відповість на кожну випущену ракету.

«Події показують, що єдиний вихід для російських солдатів – це здатися в полон українським силам. Тільки це гарантує їм збереження життя та відношення відповідно до всіх конвенцій. Кожен російський солдат уже мав зрозуміти, що тільки в українському полоні ніхто не використовуватиме його як гарматне м'ясо у вочевидь програшній для Росії війні», – заявив очільник держави.

За словами гаранта, удари рашистів по об'єктах, які не мають взагалі жодної військової цінності, фактично по сотнях тисяч звичайних мирних людей – це ще одна причина, чому Росія програє.

«Сьогоднішні ваші ракетні удари, російські ракети по Кривому Розі, по греблі Карачунівського водосховища, по об'єктах, які взагалі не мають жодної військової цінності, фактично по сотнях тисяч звичайних мирних людей – це ще одна причина, чому Росія програє. Програє не лише цю війну, а й саму історію. Історію пишуть люди, нелюди – ніколи. Ким ви залишитеся в історії? Усі ті, хто б'є цими ракетами. Ті, хто прийшли на нашу землю. Слабаки. Ви – слабаки, які воюють із цивільними. Негідники, які, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись там здалеку. Терористами ви і залишитеся, яких соромитимуться їхні власні онуки», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств.