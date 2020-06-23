В Україну через блокпост бойовиків на Донбасі прорвалися 110 осіб (відео)



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В КПВВ «Новотроїцьке» з окупованої території прибуло більше сотні осіб

Окупаційна влада блокувала можливість громадянам перетнути лінію розмежування

Учора після 18.00 в КПВВ «Новотроїцьке» лінію розмежування перетнули 110 осіб, які сказали, що прорвались через блокпост бойовиків. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Згідно з повідомленням, з 22 червня за рішенням Командувача об’єднаних сил було відновлено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» з режимом роботи з 09:00 до 18:00. Протягом дня пропуск з тимчасово окупованої територій України відбувався дуже повільно. У соцмережах люди писали, що вранці бойовики доволі швидко пропустили кількох осіб під запис камер пропагандистського телеканалу, а далі тримали людей, спершу під палючим сонцем, потім під зливою.

Уже ближче до регламентованого часу завершення роботи КПВВ ситуація змінилася. Громадяни масово почали прибувати. Вони пояснили, що окупаційна влада спершу анонсувала відновлення пропуску на дорожньому коридорі «Донецьк-Маріуполь», а згодом блокувала можливість громадянам перетнути там лінію розмежування.

Люди казали, що не витримавши кількагодинне очікування, ще й за несприятливої погоди, прорвалися через блокпост окупантів і попрямували в сіру зону. Вони розуміли, що КПВВ «Новотроїцьке» має закриватися, але сподівалися на розуміння та допомогу українських прикордонників. Так і сталося.

За рішенням Командувача об'єднаних сил роботу КПВВ було продовжено. Пропуск здійснювався доки після 21.00 не оформили останнього прибулого з окупованої Донеччини громадянина, який мав інвалідність. Військовослужбовці Донецького прикордонного загону разом з представниками Нацполіції допомагали громадянам розібратися у додатку «Дій вдома», при цьому поліцейський з власного ґаджету роздавав вай-фай, щоб допомогти тим, хто не міг доєднатися до мережі Інтернет, за що люди дякували українським правоохоронцям.

Щодо пропуску через «Новотроїцьке» на окуповану територію, то з підконтрольної українській владі території учора вибув один транспортний засіб з чотирма особами та чотири пішоходи. Особи на автомобілі повернулися, кажуть, що окупанти їх не пропустили. Люди, які ввечері прибули з окупованої території, повідомили, що четверо пішоходів, серед яких одна жінка на милицях, очікували перед блокпостом бойовиків, де планували й заночувати, якщо їх не пропустять. Якщо ці особи повернуться на підконтрольну українській владі територію, прикордонники готові сприяти їм пройти оформлення навіть в неробочий час КПВВ.

У ДПСУ зазначили, що відстань між КПВВ «Новотроїцьке» та блокпостом бойовиків близько 5 км і здолати її буде нелегко, особливо на милицях. Сьогодні КПВВ «Новотроїцьке» розпочав роботу з 7.00 та працюватиме до 18.00.