Хотів возз’єднатися з сім’єю: на КПВВ «Мар’їнка» помер чоловік



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Чоловік помер на автобусній зупинці біля пункту пропуску Фото: Моніторингова місія ООН з прав людини

Чоловік 1961 року народження помер від серцевого нападу

На контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) в Мар'їнці від серцевого нападу помер чоловік 1961 року народження, який хотів потрапити на територію «ДНР».

Про це в п'ятницю, 12 червня, повідомляє пресслужба Моніторингової місії ООН з прав людини.

«Ми з глибоким жалем дізналися, що чоловік 1961 року народження помер сьогодні вночі біля контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) в Мар'їнці. Він провів кілька місяців в різних закладах охорони здоров'я на території, контрольованій урядом, і намагався відновити стосунки зі своєю сім'єю в Донецьку», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з 10 червня, після того як уряд відновив роботу КПВВ, чоловік чекав можливості перетнути лінію розмежування. Увечері 11 червня йому стало погано, і його доставили в лікарню на кареті швидкої допомоги. Незабаром він повернувся до автобусної зупинки у КПВВ з надією потрапити на наступний день на територію, контрольовану самопроголошеною «ДНР». Через кілька годин він помер від серцевого нападу.

«Ця трагічна смерть є ще одним нагадуванням про нагальну необхідність дозволити цивільним особам з надзвичайними гуманітарними потребами перетинати лінію зіткнення, поки не будуть зняті обмеження щодо пересування, пов'язані з Covid-19. Ми закликаємо всіх залучених по обидві сторони від лінії зіткнення сприяти її перетину з гуманітарних причин», - додали в місії.

Там також відзначили, що протягом останніх трьох місяців тисячі цивільних осіб постраждали через обмеження.

Як відомо, на Донбасі бойовики відмовляються відновити пропуск людей через лінію зіткнення, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу на окупованих територіях.

До слова, біля пунктів пропуску в Мар'їнці і Станиці Луганській утворилися черги.

Як відомо, з 10 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил частково запрацювали контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.