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    Події в Україні

    В Україну повертається похолодання: прогноз погоди на понеділок

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    У Києві сьогодні денна температура повітря опуститься до -2 градусів - В Україну повертається похолодання: прогноз погоди на понеділок
    У Києві сьогодні денна температура повітря опуститься до -2 градусів
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    11 січня в Україні очікується мінлива хмарність, у південних регіонах пройдуть дощі

    У понеділок, 11 січня, синоптики прогнозують суху погоду на всій території України, крім південних областей.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Так, на заході країни синоптики прогнозують від -1 до +2 градусів вдень, вночі похолодає до -6 градусів.

    На півдні вдень від +1 до +3 градусів вище нуля, вночі – від -1 до -4. В Одеській області очікуються дощ і мокрий сніг. На сході стовпчик термометра опуститься до -2 градусів вдень, а вночі температура становитиме 4...6 градусів з позначкою «мінус».

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    У центрі і на півночі країни – від -1 до -2 градусів вдень, вночі буде прохолодніше – від -2 до -5 градусів.

    У Києві сьогодні денна температура повітря опуститься до -2 градусів, а вночі до -4.

    Напередодні синоптики попередили про різке похолодання й снігопади.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ
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