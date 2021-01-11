В Україну повертається похолодання: прогноз погоди на понеділок
11 січня в Україні очікується мінлива хмарність, у південних регіонах пройдуть дощі
У понеділок, 11 січня, синоптики прогнозують суху погоду на всій території України, крім південних областей.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, на заході країни синоптики прогнозують від -1 до +2 градусів вдень, вночі похолодає до -6 градусів.
На півдні вдень від +1 до +3 градусів вище нуля, вночі – від -1 до -4. В Одеській області очікуються дощ і мокрий сніг. На сході стовпчик термометра опуститься до -2 градусів вдень, а вночі температура становитиме 4...6 градусів з позначкою «мінус».
У центрі і на півночі країни – від -1 до -2 градусів вдень, вночі буде прохолодніше – від -2 до -5 градусів.
У Києві сьогодні денна температура повітря опуститься до -2 градусів, а вночі до -4.
Напередодні синоптики попередили про різке похолодання й снігопади.