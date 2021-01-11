В Україну повертається похолодання: прогноз погоди на понеділок

У Києві сьогодні денна температура повітря опуститься до -2 градусів

11 січня в Україні очікується мінлива хмарність, у південних регіонах пройдуть дощі

У понеділок, 11 січня, синоптики прогнозують суху погоду на всій території України, крім південних областей.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, на заході країни синоптики прогнозують від -1 до +2 градусів вдень, вночі похолодає до -6 градусів.

На півдні вдень від +1 до +3 градусів вище нуля, вночі – від -1 до -4. В Одеській області очікуються дощ і мокрий сніг. На сході стовпчик термометра опуститься до -2 градусів вдень, а вночі температура становитиме 4...6 градусів з позначкою «мінус».

У центрі і на півночі країни – від -1 до -2 градусів вдень, вночі буде прохолодніше – від -2 до -5 градусів.

У Києві сьогодні денна температура повітря опуститься до -2 градусів, а вночі до -4.

Напередодні синоптики попередили про різке похолодання й снігопади.