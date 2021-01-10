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    Суспільство

    Синоптики попередили про різке похолодання й снігопади

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    <span>У столичному регіоні у понеділок без істотних опадів</span> - Синоптики попередили про різке похолодання й снігопади
    У столичному регіоні у понеділок без істотних опадів

    Майже на всій території України в понеділок буде близько нуля, а вночі незначний мороз

    В Україні у середині наступного тижня очікується сніг й відчутні морози, температура повітря місцями опуститься до -11°.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Синоптики на початку тижні не прогнозують істотних опадів, лише 11 січня в Одеській області невеликий дощ з мокрим снігом, 12 січня на Закарпатті та в Карпатах, вдень і у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях невеликий сніг.

    У західній частині на дорогах місцями ожеледиця.

    Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 2-7° морозу, у північно-східних областях, 12 січня і в східній частині до 10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

    У столичному регіоні 11-12 січня без істотних опадів. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

    Прогноз погоди на понеділок, 11 січняПрогноз погоди на понеділок, 11 січня

    В Україні 13-14 січня прогнозується часом невеликий сніг, 13 січня у південних, східних та більшості центральних областей помірний сніг, на півдні та південному сході з дощем.

    Температура вночі 3-9° морозу, 14 січня на Сумщині до 11°, вдень 0-6° морозу; у південній частині та Приазов’ї вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

    На Київщині 13- 14 січня часом невеликий сніг. Температура вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр снігопад повітря вітер дощ
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