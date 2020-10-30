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    Події в Україні

    В Україну повертаються дощі та похолодання: прогноз погоди на 30 жовтня

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    У низці областей України сьогодні дощитиме - В Україну повертаються дощі та похолодання: прогноз погоди на 30 жовтня
    У низці областей України сьогодні дощитиме

    У Києві сьогодні місцями невеликий дощ, вранці туман

    В Україні у п'ятницю дощі очікуються у західних, східних, а також у Вінницькій та більшості північних областей, уночі та вранці туман, температура вночі 5-10°, вдень 9-14°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «У західних та східних, вдень також у Вінницькій та більшості північних областей місцями невеликий дощ (вночі на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ, на високогір'ї з мокрим снігом), на решті території без опадів. Уночі та вранці в Україні, крім західних областей, туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 9-14°, у південній частині до 17°; в Карпатах протягом доби 0-5° тепла», – зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні вдень місцями невеликий дощ, вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

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