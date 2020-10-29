У США ураган «Зета» залишив без світла понад 1 млн людей



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Сезон ураганів зазвичай триває в Атлантиці пів року – з початку червня до кінця листопада

У Луїзіані знеструмлено 530,212 споживачів, у Оклахомі – 326,197, у Міссісіпі – 230,950, в Алабамі – 208,413

У США відбулися масові відключення електрики через ураган «Зета». Про це повідомив портал poweroutage.us, який відстежує ситуацію з енергопостачанням в країні.

За даними порталу, в Луїзіані знеструмлено 530,212 споживачів, у Оклахомі – 326,197, у Міссісіпі – 230,950, у Алабамі – 208,413.

Як повідомив Національний центр США зі спостереження за ураганами, центр атмосферного явища знаходиться в 100 км на південний захід від міста Новий Орлеан, де знеструмило 147 655.

«Швидкість вітру в межах «Зета» досягає 48,6 м/с, що відповідає другій категорії і трохи не дотягує до третьої категорії за шкалою Саффіра – Сімпсона. Ураган переміщається в північно-східному напрямку зі швидкістю близько 10,8 м/с», – йдеться у повідмленні.

До відома, сезон ураганів зазвичай триває в Атлантиці пів року – з початку червня до кінця листопада. Атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує власне ім'я, якщо швидкість вітру в його межах досягає близько 17,5 м/с, а під час швидкості вітру 33 м/с і більше шторм стає ураганом.

Як повідомлялося, на південне узбережжя США обрушився ураган Зета.