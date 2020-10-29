  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кияни страждають від смогу: еколог пояснив, чому рівень забруднення зашкалює

    • Розсилка
    Столицю України накрив смог - Кияни страждають від смогу: еколог пояснив, чому рівень забруднення зашкалює
    Столицю України накрив смог
    Фото: Главком

    Експерт розповів, що допоможе запобігти появі смогу у столиці

    Київ другий день поспіль перебуває у десятці світового рейтингу міст із найбруднішим повітрям. Екологи пояснюють це наслідками людської діяльності та атмосферними явищами.

    Про це у коментарі «Главкому» сказав директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

    «У жовтні взагалі буває (смог. – Ред.), коли тумани, немає вітру, дощів. Це породження людської діяльності і атмосферних явищ», – зазначив він.

    За словами еколога, смог негативно впливає на здоров’я людей.

    «Смог негативно діє на легені, на асматиків, на дітей...», – розповів Борейко.

    За його словами, запобігти появі смогу допоможе встановлення захисних споруд на підприємствах і збільшення зелених насаджень. «Просто, треба очисні споруди ставити на заводи, на труби і не треба рубати зелені насадження...», – зазначив Борейко.

    Нагадаємо, 29 жовтня Київ опинився на третьому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий».

    За прогнозами синоптиків, до кінця доби 29 жовтня, вночі та вранці 30 жовтня у Києві буде туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)

    екологія прогноз погоди Київ повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies