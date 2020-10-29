Кияни страждають від смогу: еколог пояснив, чому рівень забруднення зашкалює



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Столицю України накрив смог Фото: Главком

Експерт розповів, що допоможе запобігти появі смогу у столиці

Київ другий день поспіль перебуває у десятці світового рейтингу міст із найбруднішим повітрям. Екологи пояснюють це наслідками людської діяльності та атмосферними явищами.

Про це у коментарі «Главкому» сказав директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

«У жовтні взагалі буває (смог. – Ред.), коли тумани, немає вітру, дощів. Це породження людської діяльності і атмосферних явищ», – зазначив він.

За словами еколога, смог негативно впливає на здоров’я людей.

«Смог негативно діє на легені, на асматиків, на дітей...», – розповів Борейко.

За його словами, запобігти появі смогу допоможе встановлення захисних споруд на підприємствах і збільшення зелених насаджень. «Просто, треба очисні споруди ставити на заводи, на труби і не треба рубати зелені насадження...», – зазначив Борейко.

Нагадаємо, 29 жовтня Київ опинився на третьому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий».

За прогнозами синоптиків, до кінця доби 29 жовтня, вночі та вранці 30 жовтня у Києві буде туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)