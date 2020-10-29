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    В Україні завтра очікується похолодання і дощі

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    У Києві п'ятниця буде вологою, з туманами та періодичним дощем - В Україні завтра очікується похолодання і дощі
    У Києві п'ятниця буде вологою, з туманами та періодичним дощем

    Температура повітря вдень підніматиметься до +13 градусів

    В Україні завтра, 30 жовтня, відчутно схоже на Заході України. Вдень там стовпчик термометра опуститься до + 9 + 13 градусів, а в суботу це похолодання прошириться далі. Про це на своїй сторінці в Facebook написав синоптик Наталка Діденко .

    За словами метеоролога, в більшості областей України сніданок, у п'ятницю, очікується + 11 + 15 градусів, на Півдні та південному сході + 15 + 18 градусів.

    «Більше 30-ти жовтневих пройдуть місця у західних областях, на Луганщині, в Вінницькій та Одеській областях, діють до Черкащини, Житомирщини та Київщини. У Карпатах можливий мокрий сніг. Усі, хто не шукає у цьому переліку - сніданок без істотних опадів », - прогнозує Діденко.

    Також синоптик зауважила, що в Україні починається тумани, від ранку до середини погіршуючи видимість до 300-500 метрів.

    «У Києві п'ятниця буде вологою, з туманами і періодичним дощем, температура повітря триматиметься за +12 градусів. Ось вихідних у столиці покладається до + 7 + 10 градусів і пройде дощ. У неділю вдень - без істотних падінь », - йдеться до повідомлень.

    Як повідомлялося,  до оронавірусу знижує точність прогнозів погоди.

    Також нагадаємо,  з іноптиком повідомила, коли в Україну прийдуть дощі.

    прогноз погоди Facebook повітря дощ Наталка Діденко
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