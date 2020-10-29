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    Якою буде погода в Києві до кінця тижня

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    Тумани і дощі прийшли в Київ - Якою буде погода в Києві до кінця тижня
    Тумани і дощі прийшли в Київ

    У п'ятницю у столиці дощитиме

    У п'ятниця, 30 жовтня, в Києві погода буде вологою, з туманами та періодичним дощем, температура повітря триматиметься за +12 градусів. Про це повідомила синопткиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    За її словами, завтра дощі очікуються і в Київській області.

    «Беруться активно до роботи тумани, від ранку до середини дня вони все неохочіше розсіюються, прикрашають осінні краєвиди, але наганяють пізньоосінній смуток, псують нерви водіям, погіршуючи видимість до 300-500 метрів», - поетично розповіла Діденко про тумани, які накрили столицю та область.

    Вона прогнозує похолодання у вихідні. «А ось вихідними у столиці похолодає до +7+10 градусів і пройде дощ. У неділю вдень - без істотних опадів», - сказала Діденко.

    Як повідомлялося, до кінця доби 29 жовтня, вночі та вранці 30 жовтня у Києві буде туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)

    29 жовтня Київ опинився на третьому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий».

    вихідні прогноз погоди Київ Укргідрометцентр повітря дощ Наталка Діденко
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