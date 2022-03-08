В Україну прибув знаменитий снайпер із Канади Валі (фото)

Снайпер входить до Королівського полку ЗС Канади

Колишній снайпер Збройних сил Канади приєднається до українських військовослужбовців у боротьбі із російськими окупантами. Раніше чоловік уже отримав бойовий досвід у війні проти «Ісламської держави» (ІДІЛ).

За його словами, фото зруйнованих українських міст та обстріл мирного населення змусили його приєднатися до боротьби проти Росії. Про це повідомляє видання La Presse.

Колишній снайпер 22-го Королівського полку із позивним Валі має бойовий досвід кількох воєн. У 2015 році він самостійно вирушив до Іраку для боротьби зі збройним угрупованням «Ісламська держава».

Також за плечима 40-річного чоловіка два відрядження до Афганістану як снайпер канадських збройних сил у період з 2009 по 2011 рік.

Колишній снайпер приїхав до України без арсеналу, проте каже, що в його рюкзаку буде протигаз, маскувальний костюм, який зазвичай використовують снайпери, бінокль та бойова куртка, яку він використав в Афганістані як бойове спорядження.

Як повідомлялося, захищати Україну від російських окупантів їдуть уже близько 20 тисяч іноземних добровольців. Кулеба назвав це безпрецедентною мобілізацією іноземців. Так, до України їдуть добровольців з 52 країн світу.

Читайте також: Добровольці Інтернаціонального легіону приступили до оборони Києва