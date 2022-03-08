  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна платитиме мільйон доларів за захоплений цілий літак окупантів

    Україна платитиме мільйон доларів за захоплений цілий літак окупантів
    фото з відкритих джерел

    Гроші можна отримати як за літак, так і за гелікоптер

    Давид Арахамія повідомив, що державний концерн «Укроборонпром» готовий заплатити премію $1 млн за викрадений або трофейний літак.

    Також продовжує діяти програма $500 тис. за захоплений гелікоптер у робочому стані.

    Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантують видачу громадянства вільної країни.

    Нагадаємо, українські військові збили ще один літак російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    «Справжня бойова робота протиповітряної оборони держави. Ще один російський літак зустрівся з українською землею», - йдеться в повідомленні.

    Також, у понеділок, 7 березня, о 20:30 сили Протиповітряної оборони ЗС України збили над Києвом російський літак.

    У Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області.

    Читайте також: Підполковник окупантів розповів, хто давав накази бомбити українські міста (відео)
    Теги: Росія війна гроші літак військові Україна Укроборонпром
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна платитиме мільйон доларів за захоплений цілий літак окупантів