Україна платитиме мільйон доларів за захоплений цілий літак окупантів

Гроші можна отримати як за літак, так і за гелікоптер

Давид Арахамія повідомив, що державний концерн «Укроборонпром» готовий заплатити премію $1 млн за викрадений або трофейний літак.

Також продовжує діяти програма $500 тис. за захоплений гелікоптер у робочому стані.

Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантують видачу громадянства вільної країни.

Нагадаємо, українські військові збили ще один літак російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Справжня бойова робота протиповітряної оборони держави. Ще один російський літак зустрівся з українською землею», - йдеться в повідомленні.

Також, у понеділок, 7 березня, о 20:30 сили Протиповітряної оборони ЗС України збили над Києвом російський літак.

У Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області.