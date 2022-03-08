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    Україна запускає волонтерську платформу «Робота в тилу»

    Українці зможуть легко підібрати вакансію та розмістити власні оголошення&nbsp; - Україна запускає волонтерську платформу «Робота в тилу»
    Українці зможуть легко підібрати вакансію та розмістити власні оголошення 
    фото з відкритих джерел

    Сервіс допоможе українцям у пошуку роботи

    В Україні запустили проєкт «Робота в тилу» – волонтерську платформу, де можна розмістити запит на роботу чи спеціаліста. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на коментар розробника платформи, українського ІТ-спеціаліста Артура Федоренка.

    «Часто бачу як люди хочуть допомогти, та не знають, де їм знайти відповідну роботу. На платформі ж можна знайти або релевантний існуючий запит, або ж створити свій профіль з описом, з чим саме людина може допомогти», – зазначив Федоренко.

    За його словами, перевага платформи у тому, що тут каталогізований, актуальний контент.

    «Чати ж, пости та сторізи в мережах і телеграм-каналах дуже швидко губляться. А платформа все централізує і фільтрує по категоріях. Причому людина, що опублікувала запит, отримує відгуки бажаючих безпосередньо на платформі. Тут можна і вести переписку», – зазначив розробник.

    Перейти на платформу «Робота в тилу» можна за посиланням.

    Нагадаємо, створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу.

    Також українці можуть отримати психологічну допомогу цілодобово онлайн.

    Крім того, уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань. За номером 1545 можна дізнатись інформацію про евакуацію, пенсії та ліки.

    Теги: війна українці Україна робота
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    Україна запускає волонтерську платформу «Робота в тилу»