Путінський пропагандист Соловйов уже відчуває, як запахло смаженим (відео)

Кремлівські пропагандисти вже не такі веселі, як два тижні тому

Триває 13 день відкритої війни росії проти України

«Войну не выиграть, потому что это приведет к гибели самой России» такі слова сказав у прямому ефірі на російському телебаченні Володимир Соловйов.

Це один з найодіозніших пропагандистів путіна. І він визнав, що ситуація складається не на користь їх лідера.

«За два тижні не взяли жодного великого міста. Херсон? І то, так собі...», – визнає провал російського вторгнення інший пропагандист, Яков Кедмі. Він взагалі не розуміє, чому Росія почала «спецоперацію», якщо не може штурмувати українські міста.

«Очевидно, що нас тепер будуть ненавидіти довго», – сумно додав Соловйов, розповідаючи про реакцію Заходу.

За словами пропагандистів, росіянам треба розуміти, що санкції тепер довго ніхто не скасує.

Нагадаємо, російські окупанти у Харкові розстріляли людей, які пробиралися в місцевий екопарк, щоб раз на три дні годувати тварин.

Як повідомлялося, під Києвом, поблизу селища Білогородка, бійці полку «Азов» знищили російських загарбників та їхню техніку.

За даними Генштабу ЗСУ, найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів.