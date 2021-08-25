В Умані затримали громадянина Ізраїлю, який поранив місцевого жителя

Громадянину Ізраїлю загрожує від трьох до семи років позбавлення волі

Поліцейські затримали 33-річного громадянина Ізраїлю за фактом стрілянини в Умані Черкаської області, внаслідок якої був травмований чоловік. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

«До Уманського районного управління поліції 24 серпня близько 13:00 надійшло повідомлення про конфлікт між чоловіками та стрілянину на вулиці. У результаті події було травмовано 38-річного жителя Умані. Чоловіка госпіталізували до Уманської центральної лікарні. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує», – сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 33-річний громадянин Ізраїлю, який проживає в Умані.

Наразі правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення підозри й обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали масово з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.